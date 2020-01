© foto di stefano tedeschi

Tanto lavoro da fare per Davide Nicola sulla panchina del Genoa per risollevare le sorti dei rossoblu, così Il Secolo XIX titola: "Genoa, ecco le buche di Nicola sulla via della salvezza". La squadra è troppo fuori forma, così il tecnico ha dovuto aumentare i carichi di lavoro, ma non solo: manca tanta qualità nel reparto avanzato. Se Goran Pandev stecca tutto il reparto offensivo fatica a trovare la qualità necessaria a concludere in porta. Ora il tecnico attende rinforzi dal mercato.