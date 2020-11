Il Secolo XIX: "Genoa, errori e stanchezza. La zona calda resta vicina"

Questa l'analisi de Il Secolo XIX sulla gara del Genoa contro il Torino: "Errori e stanchezza. La zona calda resta vicina". Brusca frenata del Grifone, nel gioco e nel risultato. Giampaolo salva ancora una volta la panchina, mentre i rossoblù non fanno il salto di qualità, frenano accusando stanchezza. Scamacca in attacco paga la terza gara in una settimana ma combatte e alla fine riesce a segnare per la terza volta consecutiva. Nulla è perduto per il Genoa anche se il tempo inizia già a stringere.