© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 34, uno spazio al Genoa con questo titolo: "Falque è in standby: oggi il test decisivo. Idee Sottil e Iturbe". Secondo giorno di visite mediche per lo spagnolo, che viene da un lungo stop. Vertice con la Fiorentina per l'azzurro Under 21, figlio dell'ex difensore rossoblù.