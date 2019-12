© foto di Alessio Del Lungo

"Fiducia a tempo per Thiago: servono punti". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 32, al Genoa. Il tecnico ha due gare - si legge - per svoltare: Ascoli in Coppa Italia e Lecce in campionato. Altrimenti si può cambiare: Ballardini e Guidolin i soliti nomi dei possibili sostituti.