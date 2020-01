© foto di Alessio Del Lungo

"I 4 big conoscono già la retrocessione: ora devono trascinare il Grifo per evitarla". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 36, al Genoa. Perin a Pescara, Criscito in rossoblù, Pandev ad Ancora e Zapata al Villareal: l'incubo vissuto - si legge - a inizio carriera, da non ripetere.