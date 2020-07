Il Secolo XIX: "Genoa, il Ferraris da riconquistare a partire dalla SPAL"

vedi letture

"Genoa, il Ferraris da riconquistare a partire dalla SPAL", è il titolo de Il Secolo XIX nella sezione sportiva odierna. E' un Genoa che va alla riconquista del Ferraris. Anche perché la salvezza, a questo punto del campionato, passa in gran parte dallo stadio di casa. Dopo averci provato invano col Napoli, il Genoa ritenta domani con la SPAL, occasione ghiotta, ma da non fallire, per ritrovare la vittoria e dare il via allo sprint-salvezza che in questo momento vede il Lecce come prima rivale, distante un solo punto.