© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica al suo interno, a pagina 44, uno spazio al Genoa con il titolo seguente: "Nicola, Perin e gli altri: il ritorno dei grandi ex per agganciare la salvezza". Tecnico, numero 1 e Behrami si aggiuncono a Criscito-Sturaro per la riscossa. Nel mirino Destro o Piatek. Nuove idee: le vecchie conoscenze Falque e Perotti.