Il Secolo XIX: "Genoa ko in casa, l'Inter vince 3-0. Nicola: lottiamo, la squadra c'è"

Sconfitta casalinga per il Genoa. La squadra di Davide Nicola ha lottato ma alla fine si è arresa all'Inter che si è imposta a Marassi 3-0 con le reti di Lukaku, doppietta per lui, e Sanchez. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de Il Secolo XIX: "Genoa ko in casa, l'Inter vince 3-0. Nicola: lottiamo, la squadra c'è".