Il Secolo XIX: "Genoa, la nuova sfida di Masiello"

vedi letture

La sezione sportiva de Il Secolo XIX titola oggi: "Genoa, la nuova sfida di Masiello". Quando il Genoa riconquistò la Serie A dopo 12 anni Andrea Masiello era in rossoblu, ed ora è tornato a vestire la maglia del Grifone, passando dalla Champions con l'Atalanta alla lotta per non retrocedere: "A Bergamo ho vissuto anni bellissimi. Ero sul mercato e ci sono state diverse richieste, tra cui quella del Genoa. La scelta per me è stata facile, ci ha pensato Mimmo (Criscito ndr) a risvegliare i vecchi ricordi".