© foto di stefano tedeschi

L'edizione odierna de Il Secolo XIX titola sul Genoa: "Lavori in corso sulle fasce". Il nuovo allenatore Thiago Motta non ha ancora scelto i titolari per le fasce rossoblu: il tecnico italo-brasiliano ha puntato sulla difesa a quattro, ma finora ha mescolato spesso le carte sugli esterni. In attesa di capitan Criscito, il danese Ankersen pare aver scalato le gerarchie: da ultimo con Andreazzoli ora è sempre stato utilizzato da Motta, tre volte a destra ed una a sinistra. Ci sarà meno spazio dunque per l'assistman Ghiglione? Pajac e Barreca scalpitano.