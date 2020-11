Il Secolo XIX: "Genoa, Maran incassa la fiducia ma Preziosi esige un cambio di rotta"

vedi letture

Non tira buona aria in casa Genoa dopo la sconfitta maturata ad Udine ed Il Secolo XIX titola: "Maran incassa la fiducia ma Preziosi esige un cambio di rotta". Le partite contro Sampdoria e Parma potrebbero risultare decisive. Ora il presidente si attende una reazione della squadra, un cambio di rotta deciso, perché quella attuale porta dritto contro gli scogli. Di Maran Preziosi ha stima, fin da quando lo ha cercato per sostituire Gasperini, ma i 5 punti in classifica fanno allarmare. C'è il problema di definire una formazione base, trovando la giusta collocazione tattica a Zajc. Fiducia in Maran ma il cambio di rotta serve e al più presto, tra Sampdoria e Parma, crocevia della stagione.