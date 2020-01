© foto di stefano tedeschi

Spazio al mercato del Genoa su Il Secolo XIX oggi in edicola: "Masiello pronto per domenica. Piace Gnahorè". Dopo Perin, Behrami e Destro il Genoa ha messo a segno il quarto ritorno invernale, assicurandosi un difensore centrale esperto come Andrea Masiello. Ora l'ultima pista porta al francese Gnahorè, 26enne centrocampista dell'Amiens. In uscita il portiere Radu, in orbita Parma per sostituire l'infortunato Sepe.