Il Secolo XIX: "Genoa-Milan, pronto Ballardini in caso di pesante ko del Grifone"

"Genoa-Milan, pronto Ballardini in caso di pesante ko del Grifone". Questo il titolo che Il Secolo XIX: dedica alla sfida di stasera nell'edizione odierna. Maran è carico e spinge i suoi verso l'impresa sottolineando l'importanza di sognare e costruire un futuro diverso. Ai rossoblù la vittoria manca dalla prima giornata, sono 5 i ko casalnghi di seguiti e la piazza occupata è l'ultima in compagnia di Torino e Crotone. Le gare chiava saranno con Benevento e Spezia, ma già in caso di pesante sconfitta stasera non è da escludere un ribaltone in panchina con Ballardini favorito su Nicola e gli altri.