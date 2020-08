Il Secolo XIX: "Genoa, per il giorno che vale la A Nicola punta sulla vecchia guardia"

Sfida decisiva per il Genoa. I rossoblu di Nicola alle 20.45 sfideranno a Marassi il Verona in un match importantissimo per la salvezza. In caso di successo il Grifone sarà aritmeticamente salvo, altrimenti si dovranno attendere buone notizie da Lecce. Questo il titolo in taglio alto dell'edizione de Il Secolo XIX: "Genoa, per il giorno che vale la A Nicola punta sulla vecchia guardia".