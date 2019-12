Il Secolo XIX: "Genoa, Perin apre la porta ad un ritorno"

© foto di stefano tedeschi

E' già tempo di mercato in casa Genoa ed allora Il Secolo XIX oggi in edicola titola: " Perin apre la porta ad un ritorno in rossoblu". Il portiere della Juventus, chiuso da Szczesny e Buffon potrebbe cambiare aria ed un ritorno al Genoa sarebbe visto di buon occhio. Così tra le società si starebbe lavorando sulla formula del trasferimento. Porte girevoli dunque in casa Genoa, con Marchetti che potrebbe andare al Pescara e Radu contestato dai tifosi dopo il derby che potrebbe voler cambiare aria.