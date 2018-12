Il Secolo XIX, Genoa: "Prandelli e la terapia degli abbracci"

"Prandelli e la terapia degli abbracci. Il Genoa riparte anche dalla psicologia" è il titolo che Il Secolo XIX ha scelto per aprire le sue pagine dedicate al Grifone ed in particolare al nuovo corso con l'ex ct azzurro in panchina. "L'allenatore: 'Cerco di trovare empatica con il gruppo di giocatori e lo staff'. Come aveva fatto nel 2010 in Nazionale. Al debutto ha usato pure il contatto fisico per tranquillizzare la squadra".