Il Secolo XIX: "Genoa, Prandelli saluta: avrei voluto fare di più"

Nelle pagine de Il Secolo XIX si parla anche della separazione tra Cesare Prandelli e il Genoa, che per la prossima stagione ha deciso di puntare su Aurelio Andreazzoli. "Prandelli saluta: "Mi sono sentito solo, avrei voluto fare di più"", è il titolo dell'articolo dedicato. L'ex ct della Nazionale ha firmato la rescissione a Pegli e si è congedato tra rimpianti e qualche sassolino. "Non ho avallato la cessione di Piatek, ma se ci sono esigenze di bilancio si fa un passo indietro", le parole del mister, che poi ha parlato anche del rapporto con i tifosi e degli episodi: "Col rigore di Sanabria potevamo salvarci con tre turni d'anticipo e scrivere un'altra avventura".

Mercato Genoa e Sampdoria - Si parla anche di calciomercato con le ultime novità per le due squadre genovesi. Nel mirino del Genoa ci sono Escalante (ex Catania, oggi all'Eibar) e De La Vega del Lanus. Difficile arrivare a Bennacer e Caputo dell'Empoli. Oggi nuovo summit tra Preziosi e Andreazzoli, previsti almeno sei acquisti. In casa Sampdoria si pensa all'erede di Andersen in difesa: piacciono Zapata, Bani e Bastoni. Per la fascia destra il nome numero uno è quello di Depaoli.