Il Secolo XIX: "Genoa, Preziosi e Criscito: patto rossoblu. Avanti insieme"

"Genoa, Preziosi e Criscito: patto rossoblu. Avanti insieme", titola Il Secolo XIX oggi in edicola. È il momento di guardarsi negli occhi, anche se a distanza come impongono le nuove regole. La mascherina copre la bocca ma lascia liberi gli occhi. Presidente e capitano si sono confrontati, hanno parlato a lungo e hanno deciso che si può andare avanti insieme. Mimmo Criscito ha ribadito la sua volontà di restare in rossoblù, c'è un contratto ma non è solo quello: due anni fa ha fatto una scelta di vita, la famiglia ormai vive stabilmente a Genova e il giallo Fiorentina dello scorso gennaio può essere catalogato come un incidente di percorso. Preziosi, dal canto suo, si è detto contento della sua volontà di restare al Genoa e gli ha chiesto un salto di qualità, gli ha chiesto di essere punto di forza del Grifone in campo e fuori, ancora di più rispetto a quello che ha fatto finora.