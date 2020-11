Il Secolo XIX: "Genoa, Preziosi si gode i segnali di ripresa ma servono punti in campionato"

"Se la sconfitta di Udine è stata un boccone difficile da digerire, la vittoria nel derby di Coppa Italia ha un sapore dolcissimo". A scriverlo è Il Secolo XIX, che analizza il momento del Genoa, sottolineando come il successo in Coppa non sia in ogni caso sufficiente per risolvere i problemi in campionato: "Però - aggiunge il quotidiano - certifica quel cambio di rotta invocato dal presidente Preziosi all'indomani del match della Dacia Arena". Una reazione c'è stata, e adesso Maran guarda al Parma, un match che si preannuncia assai delicato.