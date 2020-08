Il Secolo XIX: "Genoa, Preziosi torna all'antico e punta tutto su Maran"

"Genoa, Preziosi torna all'antico e punta tutto su Maran", si legge in apertura di sezione sportiva su Il Secolo XIX. Il cerchio si stringe, ma i tempi si sono rivelati più lunghi del previsto. Il Grifone contava di chiudere il discorso-allenatore al massimo entro il weekend appena finito, e invece anche il lunedì rossoblù, mentre i primi giocatori si presentavano al Baluardo per test e tamponi, è stato dedicato soprattutto alla ricerca del tecnico per una stagione ormai alle porte. Gli sforzi del Genoa, però, ora sono diretti soprattutto su un nome: Rolando Maran, che a questo punto è il favorito numero uno. Il tecnico trentino ieri si è confrontato in momenti diversi prima col ds rossoblù Daniele Faggiano e poi col presidente Enrico Preziosi e ha presentato le sue idee e le sue richieste. Ancora ieri sera, il Grifone era al lavoro per chiudere l'operazione in tempi brevi.