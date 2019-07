Il Secolo XIX: "Genoa, primo giorno di scuola"

© foto di stefano tedeschi

Il Secolo XIX, nella sua sezione sportiva, titola: "Genoa, primo giorno di scuola, tra pioggia e mercato". I rossoblu si sono ritrovati ieri a Neustift, in mezzo ad una fitta pioggia e temperature abbastanza basse. La squadra prosegue nei suoi test atletici, mentre la società continua a muoversi sul mercato. Blitz provato e sfiorato per Hurtado, che però ha già effettuato le visite mediche con il Boca Juniors, e che quindi con tutta probabilità resterà in Argentina. In uscita, Rossettini e Lapadula corrono verso Lecce.