L'edizione odierna de Il Secolo XIX titola oggi su il Genoa e Mattia Destro: "Genoa, profilo destro". Sarà lui l'attaccante chiamato a risollevare le sorti del Grifone. Mattia Destro è pronto a cambiare il suo rossoblu, dal Bologna, per tornare a quello delle origini, il Genoa. Dove cercherà il suo personale riscatto, dando una mano al Grifone, in questo campionato difficile. L'operazione è in dirittura d'arrivo e già oggi potrebbe essere a Genova per le visite mediche di rito.