Il Secolo XIX: "Genoa, quattro registi per un thriller. Schone in dubbio"

"Genoa, quattro registi per un thriller. E Thiago ha ancora il dubbio": così Il Secolo XIX in edicola oggi. Sfida fra gli ex cervelli di centrocampo Thiago Motta e Fabio Liverani nella gara tra il Lecce e il Genoa, e tra Lasse e il collega Tachtsidis. Motta però tiene il danese ex Ajax sulla corda. In mezzo o lui o Radovanovic.