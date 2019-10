Il Secolo XIX: "Genoa, ripartenza Aurelio"

© foto di stefano tedeschi

Il Genoa riparte con Aurelio Andreazzoli, e lo fa cercando maggiore robustezza in fase difensiva. L'edizione odierna de Il Secolo XIX titola: "Ripartenza Aurelio, difesa più coperta e gioielli da esaltare". Le quindici reti incassate in sette gare sono troppe e qualcosa andrà cambiato in fase difensiva, ma la ripartenza passerà anche dal valorizzare gioielli come Favilli e Schone o dal ritrovare uno Sturaro a pieno ritmo.