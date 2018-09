Il Secolo XIX: "Genoa, Sandro allunga il passo. Nel mirino Lazio o Chievo"

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del pomeriggio. LIVE TMW - Stasera Italia-Polonia: tanti italiani in campo per Brzeczek - Leggi la news, CLICCA QUI! La nuova Italia - Balotelli, epurato e figliol prodigo...

Il Messaggero apre con l'Italia: "In Nations League prove d'Europa"

Il Mattino in vista di Napoli-Fiorentina: "Stangata in curva. Biglietti a 35€"

L'Unione Sarda in prima pagina: "L'Olbia tiene testa al Cagliari"

Bild e le polemiche sulla fascia: "La pazzia dei capitani in Italia"

As e il mercato del Real: "Operacion Brasil. Ora Pedro Guilherme"

Il Corriere del Mezzogiorno e la Serie C: "Il Bari spera ancora"

Il centrocampista del Genoa Sandro sta migliorando giorno dopo giorno la propria condizione. "Ora Sandro allunga il passo, nel mirino ci sono Lazio o Chievo", titola il Secolo XIX parlando delle condizioni del brasiliano. Nelle scorse ore il rientro in gruppo, tra 2-3 settimane previsto il rientro in campo.

