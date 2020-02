© foto di stefano tedeschi

Su Il Secolo XIX oggi in edicola trova spazio il reparto offensivo del Genoa: "Sei attaccanti per due maglie". Bene Pandev, che si è caricato la squadra sulle spalle da inizio stagione, poi il rilancio di Sanabria ed i giovani Pinamonti e Favilli in crescita. Senza dimenticare gli acquisti di gennaio Destro e Iago Falque. Sei attaccanti per due maglie nello scacchiere tattico di mister Nicola. Ed ora il Genoa cerca gol salvezza da tutti i suoi attaccanti.