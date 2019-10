© foto di stefano tedeschi

Ieri tra i telefonini dei tifosi del Genoa ha cominciato ad impazzare un video che ritrae Zlatan Ibrahimovic asserire: "Ricky preparati, vengo al Genoa per vincere lo scudetto". E subito si è acceso l'entusiasmo dei tifosi. La versione più probabile è che Ricky sia un amico di Zlatan a cui lo svedese ha voluto fare un regalo, ma tanto è bastato ai tifosi del Genoa per sognare. E l'edizione odierna de Il Secolo XIX titola in prima pagina: "Video misterioso ed è Ibra-mania".