© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Genoa senza guizzi ma non perde più. Missione compiuta" titola Il Secolo XIX oggi in edicola: "Contro un Chievo scorbutico il Grifone crea una sola vera occasione con Kouamé. L'ingresso di Pandev e Lazovic vivacizza il gioco. Ora altre due gare abbordabili". Evidenziato un dato: "Cinque risultati utili in fila, non accadeva dal 2015 nella stagione del 6° posto".