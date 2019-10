© foto di stefano tedeschi

Potrebbe arrivare un'ulteriore conferma per Aurelio Andreazzoli, nonostante la sconfitta contro il Milan. E la scelta di non cambiare tecnico sarebbe dettata proprio dal fatto che il Milan sarebbero piombato nella giornata di ieri su Stefano Pioli, obiettivo numero uno della società rossoblu per la panchina. Così l'edizione odierna de Il Secolo XIX titola: "Genoa, senza Pioli resta Andreazzoli". Al momento resta tutto in standby, ma il presidente Preziosi ha spesso abituato a sorprese.