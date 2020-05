Il Secolo XIX: "Genoa, si parte con i test sierologici"

Il Secolo XIX titola oggi nella sezione sportiva: "Genoa, si parte con i test sierologici". Nessuna data ufficiale di ripresa, il Genoa resta, come altri club, in attesa del protocollo sanitario riservato agli sport di squadra per dare il via libera alla presenza dei giocatori al Signorini. E resta anche in attesa di avere notizie dai vertici di Federcalcio e Governo riguardo all'eventuale ripartenza del campionato. È molto probabile che tra domani e giovedì lo staff medico guidato dal dottor Gatto sottoponga i giocatori stessi ai test sierologici per una prima valutazione. Si procede con grande prudenza, nel frattempo i giocatori si stanno allenando singolarmente, ognuno per conto proprio secondo la tabella stilata dai preparatori.