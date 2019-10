Spazio anche per il Genoa all'interno de Il Secolo XIX questa mattina a pagina 32. Il titolo del quotidiano è il seguente: "Sosta vietata per i rossobù: le ripartenze sono dannose". La pausa per le partite delle nazionali - si legge - risulta dannosa al Grifone. La tendenza è assolutamente da invertire, ma questa volta può aiutare il recupero degli acciaccati.