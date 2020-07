Il Secolo XIX: "Genoa, spirito corsaro. Quanti punti in trasferta"

"Genoa, spirito corsaro. Quanti punti in trasferta". Questo il titolo in apertura della pagina sportiva dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. I rossoblu di Nicola, che non perde da cinque gare di fila lontano da Marassi, sfiderà questa sera alle 19.30 l'Udinese alla Dacia Arena in uno scontro diretto per la salvezza.