© foto di Alessio Del Lungo

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio al suo interno, a pagina 42, al Genoa con questo titolo: "Sturaro dal dolore alla felicità: stavolta l'urlo è di liberazione". Gol al rientro per il centrocampista rossoblù: "Dedicato a me e ai compagni a cui rompo...". E sabato il Torino, contro cui si fece male al ginocchio ad aprile.