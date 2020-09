Il Secolo XIX: "Genoa, torna a far innamorare. E punti subito"

"Genoa, torna a far innamorare. E punti subito". Riprende le parole rilasciate in conferenza stampa da mister Rolando Maran l'edizione odierna de Il Secolo XIX. Il Genoa scenderà in campo questo pomeriggio al "Ferraris" contro il Crotone per il debutto in campionato.