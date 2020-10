Il Secolo XIX: "Genoa-Toro, è rinvio. Preziosi soddisfatto"

"Genoa-Toro, è rinvio. Preziosi soddisfatto: 'Volevano giocare, il buonsenso vince'". Titola così sulle sue pagine Il Secolo XIX sul rinvio di Genoa-Torino a causa delle quindici positività riscontrate dal Genoa: "Alla fine il Consiglio straordinario della Lega Serie A ha deciso il rinvio di Genoa-Torino ma la decisione non è stata affatto scontata. Enrico Preziosi non nasconde la stanchezza per tutto quello che è successo negli ultimi giorni, il contagio Covid è esploso a Villa Rostan e ogni giorno aumenta il numero dei positivi rossoblù: ieri ai 15 si è aggiunto Destro e ci sono almeno altre due o tre casi per i quali sono stati fatti nuovi tamponi: nelle prossime ore è previsto il responso".