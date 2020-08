Il Secolo XIX: "Genoa, traffico in centro. Bonaventura l'ultima idea"

"Grifone, traffico in centro. Bonaventura l'ultima idea". Questo il titolo in apertura della pagina sportiva dell'edizione odierna de Il Secolo XIX. Sono diversi i nomi per la mediana del Genoa che sono appuntati sul taccuino del nuovo ds Daniele Faggiano. Quello del centrocampista in via di svincolo dal Milan potrebbe essere l'ultima idea.