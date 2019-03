Spazio al Torneo di Viareggio sulla prima pagina de Il Secolo XIX e in particolare all'exploit del Genoa, approdato in finale (che sarà contro il Bologna) dopo aver superato il Parma. "Genoa tutto cuore. Ora vuole rivincere il Viareggio" è il titolo scelto per parlare della formazione primavera allenata da Carlo Sabatini.