Il Secolo XIX: "Genoa, ultima chiamata per Maran. Al Franchi si gioca la panchina"

vedi letture

"Genoa, ultima chiamata per Maran. Al Franchi si gioca la panchina". Questo il titolo che Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica ai rossoblù. Ripartenza senza scossoni, almeno per il momento. La riflessione lunga una notte e un giorno non ha portato ribaltoni e si andrà avanti con il tecnico trentino almeno fino a Firenze nel match che può valere un pezzo di campionato. Maran ha chiesto "una reazione da squadra e da uomini veri". Il morale è basso, ieri c'è stata la ripresa degli allenamenti. Al Franchi si capirà se il tecnico è in grado di garantire un salto di qualità o se sarà necessario intervenire.