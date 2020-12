Il Secolo XIX: "Genoa, un punto di ripartenza. Ma Maran rischia ancora il posto"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina dedica uno spazio al Genoa con il titolo seguente: "Un punto di ripartenza. Ma Maran rischia ancora il posto". Per i rossoblù non è un campionato dolce ed il 2-2 con il Milan è un punto che alla vigilia sarebbe stato accolto con gioia, ma per come si era messa la partita, lascia l'amaro in bocca. Il risultato è ampiamente meritato e forse anche un po' stretto, pare un punto di ripartenza. La panchina di Maran, visto ruolino di marcia e posizione, resta a rischio, la delusione è grande anche se il Grifone ci crede fino all'ultimo, ma ci sono spiragli di ottimismo. L'appuntamento con la vittoria è rinviato, la classifica resta amara e il tempo è sempre meno.