Il Secolo XIX, Genoa: "Zapata, Lerager & Co. La 2ª occasione dei rossoblù in disparte

Il Secolo XIX nella sua edizione odierna dedica al suo interno, a pagina 37, uno spazio al Genoa con il titolo seguente: "Zapata, Lerager & Co. La seconda occasione dei rossoblù in disparte". Pure Eriksson, Destro, Barreca e Iago Falque in campo poco o niente. Adesso - si legge - la rosa extralarge potrebbe diventare un'arma in più per il tecnico Nicola.