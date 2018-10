Non solo campo ma anche mercato sulle pagine de Il Secolo XIX. "Giampaolo e Gasperini, sfida di plusvalenze" è il titolo di un pezzo pubblicato dal quotidiano ligure quest'oggi in relazione al lavoro dei due tecnici attesi dal prossimo scontro in campionato. "I due allenatori hanno fatto guadagnare molto a Samp e Atalanta. Riuscendo comunque a far giocare bene le squadre" si legge ancora.