Il Secolo XIX: "Giampaolo e quei finali in calo, una stagione in 5 partite"

"Giampaolo e quei finali in calo, una stagione in cinque partite". Il Secolo XIX analizza così il momento della Sampdoria. Le squadre di Marco Giampaolo, scrive il quotidiano ligure, soffrono con la primavera, anche se in verità la sua prima Samp migliorò, seppur di poco, la propria media punti da febbraio in poi. Quest'anno un calendario facile e un obiettivo ancora possibile potrebbero fungere da stimoli.