Il Secolo XIX: "Giampaolo-Samp, arriva la rottura: sarà rescissione"

Il Secolo XIX di oggi dedica il titolo della prima pagina sportiva al divorzio tra Marco Giampaolo e la Sampdoria. "Giampaolo-Doria, arriva la rottura. Sarà rescissione", questo il titolo, che conferma le impressioni degli ultimi giorni. Ciò comporta dunque la ricerca di un nuovo allenatore per i blucerchiati, che nelle prossime ore risolveranno il contratto del tecnico abruzzese. Possibile, per quanto riguarda l'aspetto dirigenziale, il ritorno da Udine di Daniele Pradè.

Genoa, mediana da curare - In casa Genoa si pensa al mercato. In particolare bisogna pensare al centrocampo, dal momento che Sturaro e Hiljemark saranno fuori fino a settembre. Servono quindi degli innesti: spunta il nome di Krunic dell'Empoli, mentre tornerà dal prestito allo Zaglebie il polacco Jagiello. Occhio a possibili piste estere per il mercato in entrata: piacciono due giocatori turchi, Tokoz e Ozyakup, ma anche il messicano Rodolfo Pizarro.