Il Secolo XIX: "Gli amici-nemici. Nazionali insieme poi il derby contro"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nations League dal sapore di derby della Lanterna per alcuni dei giocatori di Genoa e Samp. Un tema che oggi affronta Il Secolo XIX nel pezzo dal titolo: "Gli amici-nemici di Svezia e Polonia. Nazionali insieme poi il derby contro". "Hiljemark ed Ekdal fanno coppia in gialloblù, però scherzano sul non parlarsi a Genova. Piatek e Beres oggi sfidano Jankto".