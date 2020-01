"Grifo, un anno vissuto pericolosamente, neanche un successo lontano da Marassi". Titola così Il Secolo XIX a pagina 44 sul Genoa di Nicola che non vede vittoria in trasferta dal 28 gennaio 2019: "1-3 all'Empoli di Iachini che ora è alla Viola e domani sarà di nuovo avversario. Se si prendono in esame gli ultimi due anni sono quattro le vittorie fuori con Ballardini e Prandelli".