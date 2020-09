Il Secolo XIX: "Grifone, gli over 30 sono sotto esame"

"Grifone, gli over 30 sono sotto esame", titola Il Secolo XIX sul Genoa. Una squadra sotto esame. All'inizio del campionato mancano ormai solo un paio di settimane, il mercato è ancora all'inizio ma sono i giocatori che si stanno allenando al Signorini a essere sotto valutazione. Il Genoa viene da almeno tre-quattro stagioni con salvezze sul filo, stagioni estenuanti e con continue correzioni di rotta. La strategia è stata quella di andare alla ricerca dell'esperienza ma è chiaro che questo alla lunga ha comportato un innalzamento dell'età media della rosa. Tanti giocatori over 30, con ingaggi in molti casi abbastanza pesanti. E al momento sono in bilico, molto dipenderà dalle risposte che arriveranno nei prossimi giorni e da come si svilupperà il mercato.