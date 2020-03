Il Secolo XIX: "I blucerchiati combattono la noia grazie ai video della Fifa"

"I blucerchiati combattono la noia grazie ai video della Fifa". Questo il titolo a pagina 23 su Il Secolo XIX in riferimento ai giocatori della Sampdoria, squadra di Serie A con più giocatori positivi al Covid-19: "Ekdal guarito dal Coronavirus, conferma di sentirsi bene: "Per me è stata come un'influenza. Ma sono rimasto in casa da solo per diciasette giorni. La società blucerchiata è al fianco dei suoi giocatori non solo per gli aspetti pratici dell’isolamento, la spesa o le medicine, ma anche cercando di stimolarne l’attenzione e gli interessi. Anche tecnici. Così nei giorni scorsi i blucerchiati sono stati informati della possibilità di accedere all’immensa mole di video contenuti nel canale youtube della Fifa, che fino a qualche giorno fa richiedeva l’iscrizione".