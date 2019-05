Il Secolo XIX: "I tifosi accusano Preziosi. Samp, spunta un emiro"

"Genoa, dai tifosi 5 accuse a Preziosi. Vendita Samp, spunta un emiro". Questo il titolo con cui, in taglio alto, Il Secolo XIX dedica spazio alle due squadre di Genova tra proclami e trattative.

L'assemblea al porto - Il quotidiano in edicola questa mattina sviluppa poi a pagina 34 la tematica affrontata in prima pagina con le parole dei tifosi del grifone: "Preziosi nomini l'advisor per cedere".

Gli emirati nel futuro della Samp - "Con il fondo Aquilor spunta anche Al Saud nipote di re Abdullah". Questo il titolo a pagina 37 con il quale viene affrontata la possibilità di cedere i blucerchiati da parte di Ferrero. È comproprietario dello Sheffield United neopromosso in Premier - si legge- Mancini tifa per Vialli, ma il rilancio non è ancora arrivato.