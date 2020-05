Il Secolo XIX: "Il calcio fa la conta dei positivi per inseguire la Bundesliga"

L'edizione odierna de Il Secolo XIX apre al sezione sportiva titolando: "Il calcio fa la conta dei positivi per inseguire la Bundesliga". Il bollettino dei contagi Covid-19 in Serie A ieri è rimasto fermo a quota 11: quattro nella Sampdoria, sei nella Fiorentina e uno nel Torino. Sono giorni di tamponi e esami ematici per tutti, in vista della possibile ripresa, e quindi non si possono escludere nuove positività. E sono giorni anche di "voci", perché ci sarebbe qualche società che non comunicherebbe i propri casi. Per attendismo, vediamo un po' che succede agli altri e come si comportano, o per politica, non complicare ulteriormente le possibilità di ripresa del campionato.