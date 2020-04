Il Secolo XIX: "Il calcio ricomincia dalla Serie A: allenamenti al via dal 4 maggio"

Il Secolo XIX in edicola questa mattina utilizza questo titolo nel taglio alto della prima pagina di stamane: "Il calcio ricomincia dalla Serie A: allenamenti al via dal 4 maggio". La Federcalcio pensa a una ripresa scaglionata degli allenamenti: prima la Serie A, poi la B e la C. Ritiri blindati per almeno 3 settimane, non si giocherà - si legge a pagina 36 - in alcuni stadi del Nord dove la crisi è più grave.